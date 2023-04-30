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Явка на референдуме в Узбекистане на 11:00 составила 35,13%
Предыстория: В Узбекистане сегодня проходит референдум по новой Конституции РУз

CentralAsia (UZ) -  Явка на референдуме в Узбекистане на 11:00 составила 35,13%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Бахром Кучкаров, передает gazeta.uz.

Всего к этому времени проголосовало 6 820 838 человек.

Он отметил высокую активность голосующих и сообщил, что серьёзных нарушений к данному времени не зарегистрировано.

По стране действуют 10758 участков референдума. Кроме того, к настоящему времени открылось большинство из 55 участков в дипломатических и других представительствах Узбекистана за рубежом.

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