Явка на референдуме в Узбекистане на 11:00 составила 35,13%

CentralAsia (UZ) - Явка на референдуме в Узбекистане на 11:00 составила 35,13%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Бахром Кучкаров, передает gazeta.uz.

Всего к этому времени проголосовало 6 820 838 человек.

Он отметил высокую активность голосующих и сообщил, что серьёзных нарушений к данному времени не зарегистрировано.

По стране действуют 10758 участков референдума. Кроме того, к настоящему времени открылось большинство из 55 участков в дипломатических и других представительствах Узбекистана за рубежом.