Спорткомплекс под названием «Президент» построят в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Спортивный комплекс «Президент» будет создан в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой в ​​целях развития массового физического воспитания и улучшения среды и доступа к физическому воспитанию детей и молодежи.

Комплекс будет иметь 19 видов спортивных занятий и сможет обслуживать 5000-6000 детей и юношей в день.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа также считает, что необходимо обновить учебные программы детских садов, общеобразовательных школ, вузов и колледжей, обеспечить комплексное физкультурное образование.

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