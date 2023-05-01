Сегодня Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх отправилась в Пекин

CentralAsia (MNG) - Она совершит двухдневный визит в Китай.
В ходе визита министры иностранных дел Монголии и КНР проведут официальные переговоры и обменяются мнениями по вопросам укрепления монголо-китайского всестороннего стратегического партнерства и активизации сотрудничества.
Общественность рассматривает визит министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх в рамках подготовки к визиту премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Китай. Потому что есть информация, что в этом месяце в КНР посетит премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.
Ожидается, что дата визита премьер-министра будет завершена визитом министра иностранных дел.
источник: Middle Asian News
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