экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Эрдоган рассказал о самочувствии после перенесенного недуга
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Предыстория: Эрдоган прервал интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Видео

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Тайип Эрдоган, у которого на минувшей неделе выявили инфекцию, сообщил в эфире местных телеканалов, что чувствует себя хорошо и уже начал работу в рамках предвыборной программы, передает Sabah.

«Чувствую себя достаточно хорошо. Мы не делали перерыва в проведении митингов, восстановили всю программу», — сказал он.

25 апреля Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо, когда давал интервью в прямом эфире. Некоторые СМИ утверждали, что он перенес инфаркт. Позже представители президента опровергли это. Официальной причиной плохого самочувствия Эрдогана назвали желудочный грипп. На следующий день он отменил по совету врачей все публичные мероприятия.

После болезни 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в нескольких официальных мероприятиях в онлайн-режиме. 29 апреля Эрдоган впервые после болезни появился на публике. 30 апреля он провел первый после недомогания предвыборный митинг. Выборы президента Турции должны пройти 14 мая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com