Эрдоган рассказал о самочувствии после перенесенного недуга

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Тайип Эрдоган, у которого на минувшей неделе выявили инфекцию, сообщил в эфире местных телеканалов, что чувствует себя хорошо и уже начал работу в рамках предвыборной программы, передает Sabah.

«Чувствую себя достаточно хорошо. Мы не делали перерыва в проведении митингов, восстановили всю программу», — сказал он.

25 апреля Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо, когда давал интервью в прямом эфире. Некоторые СМИ утверждали, что он перенес инфаркт. Позже представители президента опровергли это. Официальной причиной плохого самочувствия Эрдогана назвали желудочный грипп. На следующий день он отменил по совету врачей все публичные мероприятия.

Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi, 'Eyvah eyvah' sesleri duyulduhttps://t.co/Fd51vdsHgT — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 25, 2023

Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi, 'Eyvah eyvah' sesleri duyulduhttps://t.co/Fd51vdsHgT — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 25, 2023

После болезни 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в нескольких официальных мероприятиях в онлайн-режиме. 29 апреля Эрдоган впервые после болезни появился на публике. 30 апреля он провел первый после недомогания предвыборный митинг. Выборы президента Турции должны пройти 14 мая.