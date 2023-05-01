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В столице Монголии прошел ежегодной форум «Нация инвесторов»

CentralAsia (MNG) -  Крупнейший бизнес-форум финансового и фондового рынка Монголии «Хөрөнгө оруулагч үндэстэн» - («Нация инвесторов») прошел в столице Монголии с 29 по 30 апреля уже в седьмой раз.

В этом году форум прошел под девизом «Богатая Монголия». На форуме 2023 года участники обсудили последние тенденции в сфере финансов и рынков капитала. Форум стал огромным океаном знаний, информации о развитии рынка капитала и тенденциях цифровой трансформации.

Участники посетили мероприятие Ask Me Anything (#AMA) -(«Спроси меня о чем угодно»), организованное секцией «Вместе в будущем», где они задавали вопросы ведущим экспертам и получали самую актуальную информацию.

Всего в уголке «Вместе в будущее» расположились 7 компаний (Crypto Nations, idax, Kryptomn, ArdCoin, MONT, Diverse Solutions, ArdM), и каждая из них представила свои продукты и услуги, а персонал службы поддержки сразу решали проблемы участников форума и клиентов.

Большой интерес у участников форума вызвали презентации «Цифровое будущее Монголии: электронный бизнес и электронная Монголия», «Переход к метавселенной: текущее влияние и потенциал метавселенной», «Изменят ли жизнь CHATGPT и искусственный интеллект, кто останется на работе?», яркие дискуссии прошли по темам: «Электронный переход для всех» и «Поставщики услуг виртуальных активов и правовая среда».

В рамках форума финансовая ассоциация АРД, насчитывающая более 100 000 акционеров и 1,3 млн клиентов, провела ежегодное открытое собрание акционеров и открыто представила деятельность компании.

На конференции «Нация инвесторов» в этом году провели собрание акционеров финансовая ассоциация АРД, компания страхования АРД, АРД кредит, открытые компании Crypto Nation, Национальный приватизационный фонд и коллективные инвестиционные фонды Investor Nation Fund.

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