Умер модельер Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев

CentralAsia (CA) - На 86-м году жизни скончался российский модельер Вячеслав Зайцев. Его смерть подтвердил РБК сотрудник его дома моды.

Источник «Известий» сообщил, что 30 апреля Зайцева госпитализировали с внутренним кровотечением, он скончался в реанимации. «Комсомольская правда» отмечает, что с 2016 года дизайнер страдал болезнью Паркинсона.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году он закончил Московский текстильный институт, получив диплом художника-модельера. В 1982 году в Москве открылся дом моды имени Зайцева, где в том числе проходили показы его коллекций.

В конце 80-х он стал одним из первых советских дизайнеров, одежду которых начали показывать на неделях моды в Париже. Позднее его коллекции демонстрировались в США, Италии, Германии, Бельгии, Японии и других странах.

В 2003 году Зайцев был приглашен для создания одежды для тогдашней супруги (о разводе было объявлено в 2013 году) президента Владимира Путина Людмилы — перед их визитом в Великобританию. Модельер также известен тем, что сшил для певицы Аллы Пугачевой красный балахон широкого кроя. Этот сценический наряд много лет был ее визитной карточкой. Зайцев также работал над образами для Филиппа Киркорова, Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, группы «На-На» и других артистов.

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