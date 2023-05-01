Макрооценка годового бюджета Монголии положительная

министр финансов Жавхлан Болд

CentralAsia (MNG) - «Ожидается, что экономика Монголии стабилизируется и будет расти. Тем не менее, может быть риск, глядя на международную ситуацию, если мы не сохраним наш экономический рост. В следующем году рост реального ВВП составит 6,5 процента. Инфляция, или рост цен на потребительские товары, будет удерживаться на уровне восьми процентов», — заявил министр финансов министр Жавхлан Болд.

По словам министра финансов, у правительства есть среднесрочная стратегия на 2018-2021 и 2022-2025 годы, одобренная парламентом.

На прошлой неделе во время участия в заседании Международного валютного фонда (МВФ) в программу фонда вошли в общей сложности 72 страны с особыми условиями из-за проблем с внешним долгом. Сейчас в программу собираются войти более 10 стран. Он сообщил, что по состоянию на третий квартал прошлого года наша страна смогла войти в программу МВФ как 73-я страна, но не вошла в программу из-за решительных мер.

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