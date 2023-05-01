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Обсужден тендерный законопроект Монголии

CentralAsia (MNG) -  Парламент рассмотрел проект поправки к Закону о закупках товаров, работ и услуг за счет государственных и местных фондов (известный как Закон о тендерах) на своем пленарном заседании 27 апреля.

Согласно законопроекту, проекты и мероприятия из перечня проектов развития, которые будут реализованы в рамках Политики нового возрождения, будут оформляться с заключением контрактов. Закон не будет соблюдаться, если менее 30 процентов финансирования проекта или действия предоставляется государственным предприятием или предприятием, контролируемым государством.

Стало возможным оформлять закупки онлайн и получать необходимую информацию из государственных баз данных. Поэтому предлагаемые поправки предусматривают сокращение срока принятия клиентом решения и заключения договора с 30 до 15 дней.

Поскольку бывают случаи, когда сметная стоимость выходит за рамки контроля клиента или подрядчика для некоторых долгосрочных проектов и мероприятий, предварительная редакция позволяет увеличить цену контракта, если сметная цена была обновлена.

Клиент может заключить договор сроком до трех лет при достижении соглашения о цене за единицу и других условиях закупки товаров и продукции, пользующихся регулярным спросом. Для уменьшения финансового бремени на участников торгов или компаний также предлагается уменьшить сумму тендерной гарантии.

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