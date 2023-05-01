Эрдоган сообщил о ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии, - СМИ

CentralAsia (CA) - В ходе проведенной накануне операции в Сирии силы безопасности Турции нейтрализовали так называемого лидера террористической организации ИГИЛ Абу аль-Кураши. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в совместном эфире телеканалов TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star и Kanal 7, передают Анадолу и TRT Haber.

По его словам, Национальная разведывательная организация (MİT) Турции вела наблюдение за главарем террористов на протяжении длительного времени.

Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжит решительную борьбу с террористическими организациями.

Глава государства также коснулся темы роста исламофобии в странах Европы.

«Расизм, исламофобия и дискриминация стремительно распространяются на Западе, словно раковые клетки», - сказал он.

Турецкий лидер констатировал, что западные страны все еще не демонстрируют должного уровня противостояния этой угрозе. Он отметил, что число разжигающих ненависть высказываний и нападений на мусульман и мечети в странах Европы также увеличивается.

«Участились неприглядные акты расистских группировок, в том числе поджоги мечетей и осквернения священного Корана», - сказал, в частности, Эрдоган.

Глава государства коснулся и темы преступлений группировки «Национал-социалистическое подполье» (NSU), члены которой в 2000-2007 годах убили 10 человек, в том числе 8 этнических турок.

«Если будет необходимо, мы подадим все полагающиеся иски в международные суды, требуя материальной и моральной компенсации», - отметил он.