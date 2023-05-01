Певец группы «Shinee» Кхи приехал в Монголию для участия в съемках программы

CentralAsia (MNG) - Кхи, певец и актер южнокорейской группы «Shinee», приехал в Монголию и принял участие в съемках программы.

Певец и актер Кхи приехал в Монголию для участия в съемках программы «I live alone» к 10-летию южнокорейского телеканала «MBC». После этого вместе со съемочной группой, состоящей примерно из 60 человек, они познакомились с монгольской кочевой культурой и бытом и два дня снимали в монгольском доме.

По этому поводу его фотография в монгольском дээле (нацкостюм монголов), прогуливающегося по торговому центру Нарантуул, была размещена в Интернете и привлекла внимание общественности. Программа «I live alone», в которой принимают участие одинокие люди, приглашает к участию знаменитостей, и в этом выпуске участвовал певец группы Shinee Кхи, который прибыл в Монголию.

В 2015 году Кхи стал модельером и принимал участие в многочисленных проектах. Например, он сотрудничал с Bridge Shop House в разработке концертных нарядов Shinee, а также работал с моделью Айрин и брендом Charm над дизайном модной одежды. Благодаря успеху своих работ, Ки позже был назначен директором по моде группы. В 2016 году он стал моделью американского модного бренда Jill Stuart.

Shinee — южнокорейский бойбенд, основанный в 2008 году компанией S.M. Entertainment. Коллектив состоит из четырёх участников: Оню (он же лидер), Кхи, Минхо и Тхэмина. Главный вокалист группы, Джонхён, умер в декабре 2017 года.

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