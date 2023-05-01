Туркменистан начал поставки сжиженного газа в Пакистан через Афганистан

CentralAsia (TM) - Туркменистан начал поставки сжиженного газа в Пакистан через территорию Афганистана. Официальная церемония открытия транзитного пути состоялась 29 апреля в южной афганской провинции Кандагар, которая граничит с Пакистаном, сообщает телеканал TOLOnews.

Транзитный маршрут будет проходить от афганского города Торгунди на границе с Туркменией до пограничного перехода «Спин-Болдак» (Кандагар).

Задачу по транспортировке газа из Туркменистана в Пакистан по афганской территории взяла на себя частная компания.

Первый транзитный конвой, который пересек Афганистан по пути из Туркмении в Пакистан, состоял из 50 автомобилей-газовозов.

Добавим, что до сих пор Ашхабаду не удается реализовать на территории Афганистана амбициозный проект строительства газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия), хотя он договаривался о строительстве афганского участка и с предыдущим промериканским правительством в Кабуле, и с захватившим власть в августе 2021 года радикальным движением «Талибан».

ТАПИ является стратегически важным проектом для туркменских властей. Еще в 2010 году в Ашхабаде состоялся саммит глав государств-участников проекта, по итогам которого были подписаны рамочное соглашение о газопроводе и межправительственное соглашение о реализации ТАПИ. Газопровод должен пройти от туркменского месторождения Галкыныш в Марыйском велаяте (области), что в 150 км от границы Афганистана, через афганские провинции Герат, Фарах, Гильменд и Кандагар и далее — в Пакистан и Индию. Ежегодные объемы поставок по трубопроводу ТАПИ запланированы на уровне до 33 млрд кубометров газа.

В 2018 году было торжественно начато строительства афганского участка, однако из-за неспособности афганских правительственных сил обеспечить безопасность стройки она была заморожена. В течение прошлого года талибы неоднократно обещали начать строительство афганского участка ТАПИ, но, по последней информации, строительство так и не начато.