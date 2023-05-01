За новую редакцию Конституции Узбекистана проголосовали свыше 90% избирателей, - ЦИК РУз

CentralAsia (UZ) - За новую редакцию Конституции Узбекистана на референдуме, который прошел 30 апреля, проголосовали 90,21% избирателей, против — 9,35%. Об этом на брифинге 1 мая сообщил глава Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев, передает «Фергана».

Голосование на участках в Узбекистане завершилось в 20:00 (по местному времени). В нем приняли участие 16 673 189 человек из 19 414 914 зарегистрированных избирателей.

Явка составила 84,54%.

«На проводимом открыто и прозрачно референдуме будет учтен каждый голос граждан, принявших участие в процессе», — заверил накануне заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

Он заявил, что в ходе голосования были «выявлены некоторые не влияющие на итоги референдума недостатки».

«В частности, наблюдались случаи, когда списки избирателей на некоторых участках референдума не были размещены на стенде для всеобщего ознакомления или не подписаны председателем и секретарем, а также не утверждены печатью комиссии. Незрячим гражданам своевременно не был предоставлен трафарет на основе азбуки Брайля, а также, когда в кабину для голосования попытались войти все члены семьи», — привел Кучкаров несколько примеров.

Конституционную реформу инициировал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Поправки внесут в 65% статей Основного закона страны. Среди изменений – увеличение срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, запрет на выдачу гражданина республики другому государству, закрепление принципа прямого действия Конституции, запрет смертной казни и другие.

В Конституцию добавят 27 новых статей, увеличив тем самым их число со 128 до 155. Количество норм возрастет с 275 до 434.