В мае в Казахстане прогнозируются волны похолодания с заморозками

CentralAsia (KZ) - В мае в Казахстане ожидается еще неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла и возврат холодов с заморозками, даже возможен снег, говорится в консультативном прогнозе «Казгидромет» на предстоящий месяц.

«В течение мая на территории республики, при смене циклонов и антициклонов, будут наблюдаться как продолжительные жаркие дни, так и дождливые и прохладные дни. С прохождением атмосферных фронтов, связанных с Южными и западными циклонами, будет наблюдаться неустойчивый характер погоды с продолжительными дождями, грозами и порывистым ветром, на юге и западе Казахстана с градом и пыльными бурями», - сообщают синоптики.

В первой половине первой декады на западе и юге страны прогнозируются грозовые дожди, временами сильные, а на востоке в первые дни мая возможен переход дождя в мокрый снег. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-25 м/с.

Также в начале мая Северный антициклон обусловит понижение температуры воздуха на большей части республики, в ночные часы на севере, центре и востоке Казахстана, а также на севере и в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до 1-8 градусов. Но с середины первой декады, с выходом Южного циклона, температурный фон на севере, в центре и востоке республики будет постепенно повышаться ночью от -1…-10 °С до +5…+12 °С, днем от +5…+13 °С до +22…+30 °С.

На юге страны в течение первой декады ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8…+15 °С до +12…+20 °С, днем от +27…+33 °С до +20…+25 °С; на западе ночью от +15…+22 °С до +8…+13 °С, днем от +25…+33 °С до +17…+22 °С. На юго-востоке температура воздуха понизится ночью с +8…+15 °С до 0…+5 °С, днем с +15…+25 °С до +7…+15 °С, в конце декады температурный фон вновь повысится: ночью до +5…+10 °С, днем до +20…+28 °С.

Во второй и в третьей декадах на западе, юге и в центре, в третьей декаде месяца – на севере и востоке страны с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии прогнозируется по-летнему жаркая погода: ночью будет +15…+20 °С, днем +25…+33 °С.

Вместе с тем при затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах Казахстана похолодает ночью до 0…+5 °С, а в отдельные дни возможны заморозки до 1-6 градусов, днем до +8…+15 °С, в южных регионах и на западе страны ожидается спад жары: ночью до +2…+10 °С, днем до +15…+22 °С.

Синоптики также отмечают, что в мае количество осадков, по многолетним данным, увеличивается и составляет за месяц в северной половине 21-52 мм, в горных районах юга, юго-востока и востока 100-200 мм. На юго-западе и в пустынных районах юга страны количество осадков уменьшается до 6-16 мм.

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