За сутки в Казахстане зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных случаев не зафиксировано.

Всего подтверждено лабораторно 1 411 622 случая КВИ+.

На 1 мая лечение продолжают получать 1 141 человек (986 КВИ+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 155 заболевших, один в тяжелом состоянии, амбулаторно лечатся 986 человек.

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Коронавирус в Казахстане

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