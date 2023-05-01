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Токаев поздравил Мирзиёева с успешным проведением референдума по поправкам в Конституцию
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба главы казахского государства.

Президент Казахстана поздравил главу Узбекистана с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию Узбекистана.

Президент Казахстана подчеркнул, что итоги общенационального волеизъявления служат свидетельством высокого доверия и твёрдой поддержки узбекским народом стратегического курса президента Шавката Мирзиёева.

Лидеры Казахстана и Узбекистана вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами. Отметив динамичное развитие казахско-узбекских отношений, президенты обсудили вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей.

Главы государств также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

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