Токаев поздравил Мирзиёева с успешным проведением референдума по поправкам в Конституцию

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба главы казахского государства.
Президент Казахстана поздравил главу Узбекистана с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию Узбекистана.
Президент Казахстана подчеркнул, что итоги общенационального волеизъявления служат свидетельством высокого доверия и твёрдой поддержки узбекским народом стратегического курса президента Шавката Мирзиёева.
Лидеры Казахстана и Узбекистана вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами. Отметив динамичное развитие казахско-узбекских отношений, президенты обсудили вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей.
Главы государств также рассмотрели график предстоящих мероприятий.