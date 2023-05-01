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В Таджикистане в результате падения автобуса в овраг погибли шесть человек

CentralAsia (TJ) -  На севере Таджикистана микроавтобус упал в 200-метровый овраг. В результате погибли шесть человек, еще трое получили ранения, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) республики.

Авария произошла на 154-м километре автотрассы Душанбе–Худжанд–Чанок. По данным ведомства, водитель автобуса марки Starex не справился с управлением во время движения из райцентра Айни в сторону города Пенджикент.

Сам водитель погиб, жертвами стали еще пять пассажиров. Спасатели спустились в овраг и извлекли их тела. Двоих детей и женщину с различными травмами госпитализировали в районную больницу Айни, добавили в КЧС.

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