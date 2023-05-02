Монголия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН, в которой, в частности, РФ названа агрессором

CentralAsia (MNG) - Пока Россия в очередной раз забрасывает Украину ракетами, ООН принимает резолюцию, называющую ее агрессором.

За резолюцию Генассамблеии ООН, в которой, в частности, РФ названа агрессором, в числе прочих проголосовали «за» Армения, Бразилия, Казахстан, Китай и Монголия.

Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, РФ и Сирия проголосовали «против».

18 стран воздержались: Ангола, Ботсвана, Центральная Африка, Куба, Эритрея, Эфиопия, Гондурас, Иран, Ирак, Кыргызстан, Мавритания, Науру, Сенегал, ЮАР, Судан, Таджикистан, Того и Узбекистан.

Как указано на сайте ООН:

Семьдесят седьмая сессия

Пункт 127 l) повестки дня

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями:

В частности, Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы

Генеральная Ассамблея,

учитывая, что беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, и прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы, в особенности для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, нанесенный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права...

источник: Middle Asian News

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