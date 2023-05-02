Мэр Улан-Батора встретился с послом США в Монголии Ричардом Буанганом

CentralAsia (MNG) - 1 мая губернатор столицы и мэр города Улан-Батора Сумьяабазар Долгорсурэн встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Монголии Ричардом Буанганом. В ходе ознакомительной встречи с новым назначенным послом стороны обменялись мнениями по направлениям и важным задачам, требующим сотрудничества и взаимной поддержки.

«Хочу поздравить вас с назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Монголии и пожелать вам успехов. Хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приняли участие в форуме «Улан-Батор — Международном инвестиционном и партнерском форум». Соединенные Штаты являются третьим соседом Монголии, и мы очень рады тому, что наши две страны стали странами стратегического партнерства с общими ценностями, которые ценят демократию. Одним из крупных достижений в рамках сотрудничества двух стран является успешная реализация второго Компактного соглашения, подписанного правительством Монголии с корпорацией «Вызовы тысячелетия» США. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в этой области в то время, когда ресурсы чистой воды являются насущной проблемой».

«Спасибо за подробное объяснение города Улан-Батор. Улан-Батор — очень приятный город для жизни и выполнения дипломатических обязанностей. Участвуя в «Улан-Батор — Международном инвестиционном и партнерском форуме», я рассказал о политике и видении монгольского правительства. и столицу. Получили много понимания и информации. Будем рады сотрудничеству во всех сферах сотрудничества в будущем», — сказал г-н Буанган.

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