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Мероприятие «Привет, Монголия» от Entravision прошло успешно

CentralAsia (MNG) -  26 апреля 2023 г. компания Entravision организовала мероприятие «Привет, Монголия», чтобы представить свои услуги владельцам бизнеса и расширить сотрудничество. Мероприятие посетили более 250 предпринимателей и специалистов по маркетингу и продажам, которые провели продуктивный день, изучая новую информацию об эффективной реализации цифрового маркетинга, рекламных стратегий, проведении дискуссий и налаживании контактов.

На мероприятии были представлены презентации и дискуссии, в том числе представители Entravision, такие как Питер-Ян де Кроон, президент APAC, и Джонни Йоханссон, торговый партнер APAC Emerging Markets of Meta.

Мероприятие предоставило владельцам бизнеса возможность понять преимущества работы с официальным ASP или авторизованным торговым партнером в Монголии. Entravision стала авторизованным торговым партнером Meta и выступает в качестве связующего звена между брендами и потребителями от имени широко используемых платформ и публикаций. Сетевая деятельность заложила основу для многих видов сотрудничества и будущих возможностей.

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