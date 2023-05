Китай и Монголия договорились сотрудничать в борьбе с песчаной бурей

CentralAsia (MNG) - Китайская народная респулика и Монголия договорились сотрудничать в борьбе с песчаной бурей, продвигая вперед устойчивое развитие.

Член Госсовета Китая и министр иностранных дел Цинь Ган приветствует министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх в Пекине.

🇨🇳🇲🇳 China, #Mongolia agreed to cooperate in fighting against sandstorm, pushing forward sustainable development.



Chinese State Councilor & Foreign Minister Qin Gang welcomes Mongolian Foreign Minister @BattsetsegBatm2 in Beijing.@montsame_en @MongolDiplomacy pic.twitter.com/ZYlzNgNSrN