Облигация Gerege полностью погашена, — министр финансов Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр финансов Жавхлан Болд объявил о полном погашении непогашенного остатка по облигации Gerege на общую сумму 368 миллионов долларов США.

Министр Жавхлан заявил: «Общая сумма этой облигации составляет 800 миллионов долларов США. Правительство Монголии заключило многосторонние кредитные соглашения с 1990 года. На сегодняшний день выпущено семь государственных облигаций. Первая облигация под названием «Чингис» была выпущена. в 2012 году для финансирования крупнейших проектов.С тех пор была выпущена одна облигация в 2015 году и две облигации в 2016 году, которые были потрачены на покрытие дефицита бюджета.При этом мы выпустили облигации «Хуралдай», «Гэрэгэ», и «Номад» с тех пор 2017 г. для рефинансирования ранее выпущенных облигаций в связи с трудностями погашения.

«Правительство получило в общей сложности 2,9 миллиарда долларов долга по шести пакетам облигаций. Эти выплаты по облигациям были произведены двумя способами. Правительство производило прямую выплату, когда сумма была доступна для государственного бюджета, в противном случае мы рефинансировали, продлевая срок погашения и снижая процентную ставку по облигациям», — сказал министр Жавхлан.

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