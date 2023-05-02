Передвижная выставка фотографий природы «Amazing Mongolia» путешествует по миру
CentralAsia (MNG) - Министерство иностранных дел, Министерство окружающей среды и туризма, Министерство культуры и Национальная комиссия Монголии по делам ЮНЕСКО совместно организовали открытие выставки фотографий природы «Amazing Mongolia» 1 мая 2023 года в художественной галерее Norpey.
В мероприятии приняли участие более 60 гостей, в том числе главы дипломатических миссий в Монголии и руководители международных организаций.
В рамках объявления правительством Монголии 2023-2025 годов «Годом посещения Монголии» Министерство иностранных дел инициировало проект «Amazing Mongolia» для продвижения Монголии за рубежом и развития туристического сектора, создания фотоальбома природы и передвижная выставка и путешествие по миру.
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