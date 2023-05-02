Совет Безопасности осуждает запрет талибов на работу женщин в ООН в Афганистане

CentralAsia (CA) - Совет Безопасности ООН единогласно осудил запрет талибов на работу афганских женщин в Организации Объединенных Наций в Афганистане и призвал «незамедлительно отменить» наступление на права женщин и девочек, сообщает Reuters.

Резолюция, единогласно принятая органом из 15 членов в Нью-Йорке в четверг, 27 апреля, призвала все страны и организации, имеющие влияние на «Талибан», «содействовать срочной отмене» политики, которая фактически стерла женщин из общественной жизни.

В резолюции, разработанной Объединенными Арабскими Эмиратами и Японией, этот запрет описывается как «беспрецедентный в истории Организации Объединенных Наций», утверждается «незаменимость роли женщин в афганском обществе» и говорится, что запрет на работу афганских женщин в ООН «подрывает права человека и гуманитарные принципы», — сообщают «Новости ООН».

После прихода к власти талибов в июле 2021 года они отменили широкий спектр прав женщин и девочек, включая запрет на посещение средней школы и университета, ограничения на передвижение и работу, а в декабре был издан указ, запрещающий гражданкам женского пола работать в НПО.

В резолюции также подчеркивается настоятельная необходимость продолжать решать «тяжелую экономическую и гуманитарную ситуацию» в Афганистане и помогать стране восстановить уверенность в себе, признавая важность разрешения Центральному банку использовать активы, которые в настоящее время заморожены за пределами страны, «в интересах афганского народа», — сообщают Новости ООН.

Рекордные 28,3 млн человек в Афганистане нуждаются в помощи в этом году, что делает Афганистан крупнейшей операцией по оказанию помощи в мире, при этом ООН запрашивает 4,6 млрд долларов для полного финансирования усилий по оказанию помощи в этом году.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам предупредил в этом месяце, что операция в Афганистане также является наименее хорошо финансируемой операцией в мире: на данный момент обещано менее пяти процентов финансирования.

Резолюция Совета Безопасности выражает «глубокую озабоченность» послов по поводу запрета женщинам работать в ООН, говоря, что — наряду с другими нарушениями основных прав — «негативно и серьезно повлияет» на операции ООН по оказанию помощи по всей стране», включая доставку жизненно важной помощи и базовых услуг наиболее уязвимым», — сообщают Новости ООН.

В нем подчеркивается, что Миссия ООН по содействию в стране, МООНСА, также не сможет выполнять свой гуманитарный мандат, пока не закончится запрет. В резолюции подчеркивалось, что запрет «беспрецедентен в истории Организации Объединенных Наций».

Совет поддержал продолжение работы МООНСА, вновь заявив о своей «полной поддержке», и призвал всех, кто заинтересован в Афганистане, включая власти талибов, «обеспечить безопасность, безопасность и свободу передвижения персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала по всей стране», — сообщают «Новости ООН».