В Казахстане произошел пожар на газоперерабатывающем заводе

- Казахстан, происшествия
- 9:40, 02 мая 2023
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CentralAsia (KZ) - На газоконденсатном месторождении Жанажол в Актюбинской области на западе Казахстана произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
Сообщении о возгорании на территории газоперерабатывающего завода на месторождении Жанажол поступило днем 1 мая. Как сообщили в пресс-службе, загорелась установка для получения легких углеводородов. В тушении пожара принимали участие 52 спасателя и девять единиц техники.
«Четверо рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое»,— добавили в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе акима региона, пожар потушили спустя 15 часов 2 мая в 6:20 (по местному времени).
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