экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане произошел пожар на газоперерабатывающем заводе

CentralAsia (KZ) -  На газоконденсатном месторождении Жанажол в Актюбинской области на западе Казахстана произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Сообщении о возгорании на территории газоперерабатывающего завода на месторождении Жанажол поступило днем 1 мая. Как сообщили в пресс-службе, загорелась установка для получения легких углеводородов. В тушении пожара принимали участие 52 спасателя и девять единиц техники.

«Четверо рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое»,— добавили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе акима региона, пожар потушили спустя 15 часов 2 мая в 6:20 (по местному времени).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com