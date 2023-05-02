Монгольские спортсмены стали чемпионами Азии по пара дзюдо в Астане

CentralAsia (MNG) - На чемпионате Азии по парадзюдо Монголия завоевала две золотые медали.

В этих соревнованиях под руководством президента федерации парадзюдо Монголии Цагаанбаатара Хашбаатара и тренера команды Нарантуяа Базаррагчаа свою страну представляли пять спортсменов, завоевавших две золотые медали.

Спортсмен Ганбат Дашцэрэн выиграл золотую медаль у мужчин категорию «J1» до 90 килограммов, а серебряная призерша прошлогоднего чемпионата мира Туруунаа Лхайжав завоевала золотую медаль у женщин в категории «J1» до 70 килограммов.

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