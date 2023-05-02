В Узбекистане вступила в силу новая редакция Конституции, продлевающая президентский срок до 7 лет

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане вступила в силу новая редакция Конституции, сообщает «Газета.uz».

Конституционный закон «О Конституции Республики Узбекистан», принятый на референдуме 30 апреля, вступил в силу с 1 мая – со дня объявления окончательных результатов референдума Центральной избирательной комиссией.

Согласно закону, вместо Конституции Узбекистана, принятой 8 декабря 1992 года, утверждается её новая редакция. Днём Конституции остаётся 8 декабря.

Согласно официальным данным ЦИК, за изменение Основного закона проголосовали 90,2% избирателей, против – 9,35%, явка составила 84,5%.

Провести конституционную реформу в Узбекистане в 2022 году предложил президент Шавкат Мирзиеев.

В новую редакцию Конституции добавили 27 статей, их общее число увеличилось со 128 до 155, вместе с поправками основной закон обновился на 65%.

Согласно поправкам, в Узбекистане продлевается срок полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, действующий глава государства Шавкат Мирзиеёв теперь может избираться на эту должность ещё раз после двух сроков подряд.

В Конституции также появились пункты о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о запрете смертной казни и выдачи гражданина страны иностранному государству. В Конституцию впервые включается отдельная глава об институтах гражданского общества и о гарантиях их деятельности. Поправки также закрепляют полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрения отчета счетной палаты.