В США почти 100 машин столкнулись из-за пыльной бури, погибли шесть человек. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Почти 100 машин столкнулись в штате Иллинойс из-за пыльной бури. В результате погибли шесть человек, более 30 получили ранения. Об этом сообщила местная полиция.

ДТП произошло на скоростном шоссе. По информации полиции, во время пыльной бури столкнулись 40-60 легковых автомобилей и около 30 грузовиков, два из них загорелись.

«В настоящее время мы располагаем сведениями о более чем 30 пострадавших, которые отправлены в больницу... По имеющимся данным, шесть человек погибли»,— сообщили в полиции. Среди пострадавших люди от двух до 80 лет.

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Причиной аварии стал сильный ветер, который сдул почву с фермерских полей. В результате началась песчаная буря, что привело к нулевой видимости на шоссе.