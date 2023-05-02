За сутки в Казахстане выявлено 25 новых случаев заражения COVID

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных случаев не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 411 647 случаев КВИ+.

На 2 мая лечение продолжают получать 1 131 человек (982 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах остаются 149 заболевших, один из них находится в тяжелом состоянии, еще 982 человека лечатся амбулаторно. Крайне тяжелых пациентов и пациентов на аппаратах ИВЛ нет.

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Коронавирус в Казахстане

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