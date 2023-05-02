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Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации. Оба документа опубликованы на сайте украинского парламента.

«<...> предлагается продлить срок действия военного положения на Украине с 05: 30 20 мая 2023 года сроком на 90 суток», — говорится в тексте объяснительной записки к законопроекту.

Срок проведения всеобщей мобилизации на Украине также предложено продлить на 90 суток. Для вступления этих законопроектов в силу их должна одобрить Верховная рада.

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала военные действия. 25 февраля Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию. Сроки военного положения и мобилизации продлевались несколько раз. В прошлый раз их продлили 19 февраля на три месяца — до 18 мая.

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