В честь праздника туркменского скакуна Сердару Бердымухамедову подарили восемь коней

CentralAsia (TM) - В рамках Национального праздника туркменского скакуна президент республики Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии нового конного комплекса, где ему подарили восемь коней ахалтекинской породы. Об этом сообщает государственное издание «Туркменистан. Золотой век».

Издание уточняет, что новый конный комплекс находится под управлением военных и правоохранительных органов. Объект расположен в этрапе (районе) Ак Бугдай в предгорьях Копетдага на территории площадью 40 гектаров. Здесь построены административные здания, открытый манеж, стойла на 500 голов, технические сооружения, трибуны на 100 мест, парковка и прочее.

Президенту подарили восемь коней: шесть — от каждого велаята (региона) и столицы страны Ашхабада, один — от имени военных и правоохранительных органов и еще один — от всех коневодов Туркменистана.

На мероприятии прошел конкурс по определению самого красивого скакуна. В этом году им был признан конь Гошасакар из Ахалтекинского конного комплекса президента республики, родившийся в 2015 году. Тренеру победителя от имени главы государства вручили ключи от автомобиля Toyota Fortuner, переходящий кубок и диплом.

Также призы от Сердара Бердымухамедова получили деятели искусства, популяризирующие роль ахалтекинских скакунов в жизни страны.

Президент в рамках мероприятий, посвященных празднику, посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, где осмотрел выставку народных ремесел, поучаствовал в концертной программе, посетил скачки.

Как пишет туркменское госСМИ, «сегодня конь стал воплощением той энергии, с которой наша страна достигает колоссальных успехов в своем развитии. <…> При этом основное отличие национальной школы подготовки спортивных коней в том, что туркмены не дрессируют их, а воспитывают».

«Всем сердцем впитав всенародную любовь к скакунам, Президент Сердар Бердымухамедов вывел на уровень государственной политики заботу о сохранении, приумножении и популяризации ахалтекинской породы, преемственности традиций и обогащении современными технологиями профильной сферы», — подчеркивает «Туркменистан. Золотой век».

Восхваление местных коней пошло от предыдущего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который написал несколько книг об этой породе лошадей. Например, «Ахалтекинец — наша гордость и слава», «Полет небесных скакунов», «Стремительная поступь скакуна». К слову, некоторые произведения Аркадага (уважительный титул бывшего главы государства, означающий в переводе с туркменского «покровитель») включены в школьную программу, их переводят на иностранные языки и дарят зарубежным партнерам на официальных мероприятиях.