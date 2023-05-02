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США отменят требование о вакцинации от коронавируса для иностранцев

CentralAsia (CA) -  Требование о вакцинации от COVID-19 для иностранных путешественников перестанет действовать с 11 мая. Также будет отменена обязательная вакцинация от коронавируса для госслужащих, учителей, медсотрудников и федеральных подрядчиков. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Сегодня мы объявляем, что администрация отменит требования о вакцинации от COVID-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и иностранных авиапассажиров 11 мая, в тот же день, когда закончится действие чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19»,— сказано в сообщении Белого дома.

В марте 2020 года президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС из-за начала пандемии коронавируса. 11 апреля 2023-го он подписал указ о его отмене с 11 мая. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США за период пандемии зарегистрировали около 104 млн заражений коронавирусом. Умерли 1,1 млн человек.

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