В Таджикистане осталось 37 ветеранов Великой Отечественной Войны

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане на сегодня, 2 мая 2023 года, осталось 37 участников Великой отечественной войны. Об этом «Азии-Плюс» сообщил председатель Совета ветеранов войны и труда Республики Таджикистан Рахмат Кудратов.

По данным Совета, в прошлом году их было 59 человек, в 2021 году – 98 человек, в 2020 году - 168.

«За три года ушли из жизни 131 ветеран Великой отечественной войны», - сообщил Кудратов.

Самому пожилому участнику Великой Отечественной войны Рашиду Каримову, проживающему в селе Шохамбари Гиссарского района, в этом году исполняется 111 лет - он родился 9 мая 1912 года.

Душанбинцу Халиму Хайдарову исполняется в этом году 104 года.

Самому молодому участнику войны - 96 лет, четырем ветеранам более 100 лет, 7 участников ВОВ в возрасте 99 и 98 лет, 17 человек находятся в возрасте 98 лет.

Больше всех ветеранов ВОВ осталось в Хатлонской области – 14 человек, в Согде – 11, в Душанбе и РРП по 6 человек.

Как пишет издание, из Таджикистана на фронтах ВОВ воевали около 300 тыс. человек, из них погибли и пропали без вести 92 тыс. человек.

65 из них было присвоено звание Героя Советского Союза, 15 – были награждены Орденами Славы трех степеней, 55 тыс. были награждены орденами и медалями.

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