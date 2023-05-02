Умер модельер Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин

CentralAsia (CA) - Умер модельер Валентин Юдашкин, сообщила его супруга «Первому каналу». Юдашкину было 59 лет. Причина его смерти не приводится.

В 2016 году у кутюрье нашли рак почки, а затем метастазы в голове. С тех пор он проходил лечение.

Юдашкин родился 14 октября 1963 года в подмосковном Одинцово. В 1986 году окончил Московский индустриальный техникум.

Валентин Юдашкин начал карьеру в 1980-х. Его первая коллекция была представлена в 1991-м в Париже, она состояла из 150 моделей.

В 1994 и 1996 годы он создавал костюмы для олимпийской сборной России, в 1999 — для женской и мужской футбольных сборных России.

В 2012 году был доверенным лицом Владимира Путина. С февраля 2012 года занял пост президента Союза танцевального спорта России, а том же году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода». Имел звания народного художника России (2005), заслуженного деятеля искусств России (1999).