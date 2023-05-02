Эрдоган показал миру новый турецкий истребитель 5-го поколения. Видео

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал имя турецкого боевого самолета пятого поколения — KAAN, сообщает «Анадолу».

Выступая на территории центра аэрокосмической компании TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре президент заявил, что благодаря современным разработкам в оборонной сфере, современная Турция представлена во всех сферах: на море, суше, в воздухе и космосе.

«Это - предмет гордости нашей страны!», - сказал он.

В рамках мероприятия были представлены самые последние разработки военного авиастроения Турции, в том числе самолет HÜRJET, вертолет ATAK-2, ударный БПЛА ANKA-3 и отечественный самолет пятого поколения.

Эрдоган объявил, что турецкий военный самолет пятого поколения получил название KAAN.

Глава государства отметил, что испытания KAAN планируется завершить в течении ближайших лет, после чего самолет с самыми передовыми характеристиками будет передан ВВС Турции. «После принятия на вооружение самолета KAAN, Турция войдет в число пяти стран мира, производящих самолеты пятого поколения», - подчеркнул политик.

Президент привлек внимание и к проекту самолета Hürjet отечественной разработки. «Hürjet вскоре будет принят на вооружение ВС Турции. Этот самолет будет дислоцирован и на борту флагмана ВМС - TCG Anadolu. Hürjet будет оснащен отечественными радарами и турецким вооружением, что позволит также частично заменить парк F-16 ВВС Турции», - сказал президент.

Эрдоган сообщил, что Турция наладила производство еще одного отечественного самолета - Hürkuş для нужд дружественных стран и союзников. «Уже сегодня можно называют производственную площадку Hürkuş – международной платформой. Первые [самолеты] вскоре будут переданы Нигеру и Чаду», - сказал президент.

Кроме того, Эрдоган объявил, что на ближайшие дни намечен первый полет нового ударного дрона турецкой разработки ANKA-3. Эта разработка призвана выполнять важные задачи, указал политик.

Президент напомнил, что за последние годы в Турции были воплощены в жизнь многие крупные оборонные проекты, а в течении последних недель на суд общественности представлены новый танк Altay, флагман ВМС – десантный корабль TCG Anadolu и вертолет GÖKBEY.

«Благодаря 20 годам усилий, уровень импортозамещения Турции в оборонной сфере достиг 80%. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Последуют новые инициативы», - заверил политик.

Глава государства отметил, что разработки турецких оборонных компаний экспортируются сегодня в десятки стран мира. «Речь идет о широком перечне продукции: от БПЛА Bayraktar TB-2 до ANKA», - пояснил Эрдоган.