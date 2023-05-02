Талибы заявили, что с территории Афганистана не исходит угрозы для Центральной Азии

флаг "Талибана"

CentralAsia (CA) - Афганское руководство проводит политику, способствующую укреплению безопасности не только в стране, но и в регионе, а с территории Афганистана не исходит каких-либо угроз для стран Центральной Азии. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель радикального движения «Талибан» Забихулла Муджахид, комментируя слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что радикальные группировки, закрепившиеся на территории Афганистана, являются главной угрозой безопасности в регионе, сообщает ТАСС.

«Должностные лица российского правительства должны понимать, что за последние два года со стороны Афганистана не было никакой угрозы безопасности для стран региона и всего мира, и, как бы то ни было, силы безопасности Исламского Эмирата (Исламский Эмират Афганистана, ИЭА, используемое талибами название государства) с полной решимостью смогли разгромить остатки ИГИЛ (устаревшее название группировки «Исламское государство», ИГ, в Афганистане)», - говорится в заявлении Муджахида, размещенном в Twitter.

Он отметил, что ИЭА не только обеспечивает безопасность и стабильность в Афганистане, но также «способствует безопасности и стабильности в регионе своей внешней политикой, ориентированной на экономику». Представитель талибов подчеркнул, что Кабул никому не позволяет использовать территорию Афганистана против других стран и «ожидает, что другие страны, особенно расположенные в регионе, не допустят проникновения в Афганистан тех, кто имеет деструктивные намерения».

«К сожалению, мы должны сказать, что недавние инциденты в Афганистане были совершены гражданами некоторых стран региона», - указал Муджахид, призвав власти этих стран «выполнять свои обязательства».

В марте талибы заявляли о задержании граждан Таджикистана, причастных, по их данным, к теракту против губернатора провинции Балх, погибшего в результате взрыва, устроенного террористом-смертником.

28 апреля Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели заявил, что обстановка в Центрально-Азиатском регионе может обостриться и главная угроза, по его оценке, исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных радикальных экстремистских группировок, которые активизировали действия в соседних республиках по продвижению своих идей.