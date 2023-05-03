Монгольские резчики по льду показали себя на китайском конкурсе. Фото

CentralAsia (MNG) - Монгольские мастера заняли второе место на 6-м конкурсе мастеров льда, проходившем в Наньтуне, Чжанчжоу, Китай. В конкурсе ледовых скульптур, проходившем в Нантоне с 20 по 30 апреля, соревновались 11 команд резчиков по льду из пяти стран.

Китайские резчики Чжу Лун и Чжан Муншин заняли первое место в конкурсе, а монгольские резчики Д. Цэрэнбат и Б. Баярсайхан заняли второе место. Французские скульпторы заняли третье место.

Скульпторы, занявшие первое место в конкурсе, были награждены трофеем из чистого золота стоимостью 100 000 юаней, второе место было награждено 20 000 юаней, третье место было награждено 10 000 юаней и дипломом.

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