Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Делегация во главе со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером 4-7 мая посетит с официальным визитом Монголию по приглашению председателя Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатара Гомбожав.

В ходе визита спикер парламента Монголии Занданшатар Гомбожав и спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер проведут официальные переговоры и обменяются мнениями по двусторонним отношениям, межпарламентскому сотрудничеству и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай нанесет визит вежливости спикеру Ласло Кёверу.

Монголия установила дипломатические отношения с Венгрией 28 апреля 1950 г. Этот визит является вторым визитом главы Национального собрания Венгрии в Монголию и будет иметь большое значение для расширения отношений между двумя странами и развития межгосударственных отношений. -парламентское сотрудничество.

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