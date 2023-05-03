Цинь Ган провел переговоры с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) - 1 мая 2023 года член Госсовета, министр иностранных дел Цинь Ган провел в Пекине переговоры с главой МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Цинь Ган сказал, что Китай и Монголия являются хорошими соседями, хорошими друзьями и хорошими партнерами, связанными горами и реками. Китай всегда рассматривает китайско-монгольские отношения со стратегической высоты и в долгосрочной перспективе и готов работать с Монголией для реализации важных общих договоренностей, достигнутых между двумя главами государств, поддерживать друг друга по вопросам, касающимся соответствующих основных интересов и основных опасения, постоянно укреплять политическое взаимное доверие и дружбу между двумя народами, еще больше усиливать синергию стратегий развития, постоянно углублять сотрудничество в инициативе «Пояс и путь», горнодобывающей промышленности, связности и других областях, стремясь вместе построить китайско-монгольское сообщество с общее будущее, отличающееся мирным сосуществованием, взаимопомощью и взаимовыгодным сотрудничеством.

Г-жа Батцэцэг Батмөнх сказала, что отношения Монголии и Китая строятся на основе таких принципов, как взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности и соответствующих основных интересов, а также взаимная выгода и взаимовыгодные результаты. Приоритетом внешней политики Монголии является развитие стабильных, дружественных и всесторонних отношений сотрудничества с Китаем. Монголия всегда придерживается принципа одного Китая, считает, что тайваньский вопрос и вопросы, связанные с Гонконгом и Тибетом, являются исключительно внутренними делами Китая, ценит и поддерживает Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Глобальную цивилизационную инициативу, предложенную Председателем Си Цзиньпин и готов углублять политическое взаимодоверие и расширять практическое сотрудничество с Китаем, чтобы обогатить двусторонние отношения и сделать двусторонние отношения образцом для региона.

Стороны договорились укреплять сотрудничество в области предотвращения песчаных бурь и борьбы с ними, а также совместно содействовать устойчивому развитию.

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес и озабоченность.

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