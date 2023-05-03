Golomt Bank: видение открытого банка обеспечивает светлое будущее Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголия, богатая полезными ископаемыми страна, стратегически расположенная между Китаем и Россией, активно восстанавливается после пандемического спада: Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост ее экономики на 5,4 процента в 2023 году.

Хотя ее развитие по-прежнему сильно зависит от угля, потенциал Монголии для устойчивого развития за счет возобновляемых источников энергии огромен. АБР оценивает свой совокупный ветровой и солнечный потенциал как достаточный для удовлетворения не только собственного спроса на энергию, но и потребностей Северо-Восточной Азии с подходящей инфраструктурой передачи.

Один из главных способов, с помощью которого страна, не имеющая выхода к морю, может инвестировать в светлое будущее устойчивого и инклюзивного роста, — это переход к цифровой экономике, которая может уменьшить ее зависимость от экспорта сырьевых товаров и стимулировать развитие менее углеродоемких отраслей.

«Экономика Монголии получит огромную выгоду от дальнейшей цифровизации, которая может повысить производительность и поддержать экономическую диверсификацию», — говорится в заявлении Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая в 2022 году создала партнерство для развития цифровой экономики Монголии.

Golomt Bank — один из трех крупнейших банков страны — ставит перед собой задачу возглавить цифровую трансформацию Монголии с помощью уникальной стратегии «открытого банка», которая создает цифровую экосистему с участием местных новаторов для расширения социальных прав и возможностей Монголии и устойчивого роста.

Новаторские решения с поддержкой искусственного интеллекта и неизменно высокие финансовые результаты — даже во время пандемии — позволили Golomt Bank войти в историю Монгольской фондовой биржи в ноябре 2022 года, проведя крупнейшее первичное публичное размещение акций на бирже, привлекшее 118,8 млрд тугриков.

Испольнительный директор Норихико Като и ИТ-директор Сайнбилэг Мандах рассказывают о цифровом будущем учреждения, находящегося в авангарде устойчивого развития Монголии.

- Каким видит Golomt Bank светлое будущее для всех монголов?

Норихико Като: Мы стремимся взять на себя инициативу в области устойчивого развития Монголии. Наш девиз «Инвестиции в светлое будущее» означает проекты, которые способствуют экологически безопасным, благоприятным для общества и позитивным изменениям. Мы гордимся тем, что являемся одним из основателей и единственным из Монголии, подписавшим Финансовую инициативу Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Мы также гордимся нашим разнообразием, справедливостью и вовлеченностью: 65 процентов наших сотрудников — женщины; 35 процентов членов нашей команды исполнительного руководства — женщины. Поскольку мы реализуем социальные программы и программы устойчивого развития, наше финансовое будущее выглядит радужным. Наши последние пересмотренные бизнес-планы полностью соответствуют прогнозам, представленным на нашем IPO.

- Расскажите, пожалуйста, о видении стратегии открытого банка Golomt Bank.

Сайнбилэг Мандах: Модель открытого банка предназначена для расширения возможностей цифровых технологий для всех монголов. Мы верим в экономику совместного потребления, работая с партнерами из финтеха и нефинансового сектора, чтобы переосмыслить лучшее будущее для Монголии. Видение касается не только решений для банковской и финансовой грамотности. Наша цель — создать цифровую экосистему, охватывающую такие сектора, как здравоохранение, образование и сельское хозяйство. Наша миссия — продвигать совместную цифровую экономику во всем спектре монгольского общества. Открытый банк — это, по сути, развитие культуры цифровой трансформации — с гибкостью, приверженностью делу и воображением.

- Расскажите, пожалуйста, об уникальной ценности и операционных достижениях исторического IPO Golomt Bank.

Норихико Като: У нас есть клиентская база, основанная на доверии. Как ведущий банк Монголии, мы контролируем 20 процентов банковского сектора. В 2022 году наша чистая прибыль увеличилась в 4,5 раза по сравнению с предыдущим годом, а экономика Монголии выросла на 4,8 процента. Доверие является ключевым. Мы являемся первым банком Монголии, получившим рейтинг «Практики внутреннего аудита в соответствии с международными стандартами и Кодексом этики». Во время IPO мы активно продвигали нашу стратегию открытого банка. Это цифровое будущее, основанное на надежном управлении и инновациях, было, вероятно, самым привлекательным фактором для инвесторов при IPO.

- Как ваш цифровой кошелек SocialPay делает вас пионером в сфере онлайн-банкинга в Монголии?

Сайнбилэг Мандах: SocialPay, представленный в 2017 году, стал первым финтех-сервисом в Монголии. Это следует в ряду новинок для Golomt Bank. Мы представили первую в Монголии международную карточную платежную систему, ее первый интернет-банк и первый смарт-банк на базе смартфона. SocialPay начиналась как одноранговая платежная система. Сегодня это лайфстайл-платформа. Например, он включает в себя сервис на основе искусственного интеллекта, который планирует ваш семейный бюджет. Во время пандемии SocialPay повысила безопасность и здоровье благодаря бесконтактным платежам. Скоро появится захватывающая новая версия с такими функциями, как транзакции с поддержкой обработки естественного языка. Каждый день мы стремимся создавать новую цифровую ценность для благополучия и устойчивого развития.

источник: TheBanker

перевод: Татар С.Майдар

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