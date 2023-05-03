В этом году пожары в Монголии уничтожили более 359 500 гектаров земли

CentralAsia (MNG) - Государственное управление по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) сообщило, что с начала этого года в Монголии произошло 49 лесных и степных пожаров, уничтоживших 359 505 гектаров лесов и пастбищ.

Кроме того, в результате лесных и степных пожаров были сожжены 20 домов и автомобиль, а также погибло 3273 головы скота.

Агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что основной причиной была халатность, и призвало граждан не разводить открытый огонь и не бросать окурки на землю.

По состоянию на вторник пожарные ведут работы по локализации двух степных пожаров в сомонах Чойбалсан и Булган в восточном аймаке Дорнод, говорится в сообщении.

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