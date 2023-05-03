экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В этом году пожары в Монголии уничтожили более 359 500 гектаров земли

CentralAsia (MNG) -  Государственное управление по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) сообщило, что с начала этого года в Монголии произошло 49 лесных и степных пожаров, уничтоживших 359 505 гектаров лесов и пастбищ.

Кроме того, в результате лесных и степных пожаров были сожжены 20 домов и автомобиль, а также погибло 3273 головы скота.

Агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что основной причиной была халатность, и призвало граждан не разводить открытый огонь и не бросать окурки на землю.

По состоянию на вторник пожарные ведут работы по локализации двух степных пожаров в сомонах Чойбалсан и Булган в восточном аймаке Дорнод, говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com