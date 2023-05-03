Монгольская миссия адвентистов провела успешный семинар по управлению

CentralAsia (MNG) - Монгольская миссия (ММ) успешно провела семинар по управлению 2023 г. в церкви Баянгэр в здании штаб-квартиры ММ 24–26 марта 2023 г. Семинар, одно из важных ежегодных мероприятий Монгольской миссии, в прошлом проводился только онлайн. три года из-за влияния COVID-19, но в этом году он был разработан с двумя направлениями, онлайн и на месте, и вызвал широкий интерес, горячий энтузиазм и активное участие членов церкви.

Хан Сокхи, президент ММ, присутствовавший на пленарном заседании в первый день, сказал в своей вступительной речи: «Два столпа, которые должны быть установлены в личной вере и жизни в качестве члена Церкви адвентистов седьмого дня — это духовное возрождение и дух миссии по завоеванию душ».

Другими словами, духовное возрождение должно включать в себя дух управления и завоевания душ в своем миссионерском мышлении. На самом деле, эти двое являются не только столпами, поддерживающими личную веру и церковь, но и движущей силой роста, подобно двум крыльям, продвигающим евангельскую работу, чтобы уравновесить здоровую верную жизнь.

Отдел управления Монгольской миссии снова пригласит пастора Накхёна в качестве спикера на собрание летнего лагеря возрождения 20–23 июля этого года, чтобы продолжить акцентировать внимание на практическом служении управления и деятельности посредством второго митинга управления и мероприятия «Золотой колокол».

В Евангелии от Матфея 25:23 господин ответил: «Хорошо, добрый и верный раб! Вы были верны в нескольких вещах; Я поручу тебе многое. Приходи и раздели счастье своего хозяина!» (NIV), сообщает adventist.news.

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