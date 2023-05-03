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Дембелы в Монголии пройдут бесплатное годовое обучение горному делу

CentralAsia (MNG) -  На прошлой неделе состоялась первая отправка призывников в армию. Аймачный совет Дархан-Уул и военный штаб впервые совместно организовали мероприятия по направлению призывников на военную службу и встрече военнослужащих, демобилизованных в запас в 2023 году.

Изюминкой совместной акции стало то, что губернатор области Б.Азжаргал поздравил дембелов с военной службы, вручил им свидетельство о бесплатном годичном обучении в горно-политехническом колледже Дархан- Уул и познакомил их с деятельностью школы, в которую они были зачислены.

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