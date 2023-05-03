Вопрос АЭС обсудят во время визита Эммануэля Макрона в Монголию, — Министр энергетики

CentralAsia (MNG) - На пленарном заседании парламента, министр энергетики Чойжилсурэн Баттогтох ответил на вопрос депутата парламента Ганхуяг Хассуурь о «Принимаемых мерах по обеспечению надежности энергоснабжения».

По этому поводу депутат Пурэвдорж Бөхчулуун сказал, что энергетические запасы, получаемые из 1 килограмма чистого урана, равны энергии, полученной из 1 миллиона тонн угля, поэтому он спросил, как работают над использованием урановой энергии.

Министр энергетики Чойжилсурэн Баттогтох ответил: «Ходят слухи, что президент Франции посетит Монголию. Этот вопрос будет поднят в это время. Тогда мы дадим четкий ответ».

По его словам, вопрос АЭС будет обсуждаться во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Монголию.

Относительно строительства атомной электростанции депутат Ганхуяг Хассуурь сказал: «Этот запрос был сделан, потому что энергетический сектор является важным двигателем развития. Однако энергетический сектор отстает в развитии строительства и производства. За последние 30 лет была построена только одна электростанция частного сектора. В будущем нам необходимо исследовать новые источники энергии, такие как строительство атомной электростанции путем обогащения урана».

Потребление энергии в Монголии росло на 6-7 процентов ежегодно в течение последних 15 лет. Сегодня работают восемь тепловых электростанций. Установленная мощность составляет 1264 МВт. К 2035 году потребление увеличится примерно до 3000 мегаватт.

В 2022 году было импортировано 2,14 млрд кВтч электроэнергии, из которых 32,5 процента поступило из Российской Федерации и 67,5 процента из Китайской Народной Республики, а объем импортируемой энергии увеличился на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом.

источник: Middle Asian News

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