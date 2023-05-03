Мирзиёев пожелал Эрдогану успехов на предстоящих президентских выборах в Турции

CentralAsia (UZ) - Вопросы дальнейшего углубления всеобъемлющих отношений стратегического партнерства и продвижения приоритетных проектов практического взаимодействия были рассмотрены в ходе телефонного разговора президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщила пресс-служба президента РУз, телефонный разговор состоялся 2 мая.

Эрдоган поздравил Мирзиёева с успешным проведением всенародного референдума по конституционной реформе, пожелав братскому народу Узбекистана благополучия, прогресса и процветания.

Он отметил важность скорейшей реализации приоритетных инвестиционных проектов в Узбекистане с участием ведущих компаний Турции.

Обсуждены вопросы подготовки очередного заседания Совета стратегического сотрудничества.

В завершение разговора глава Узбекистана пожелал лидеру Турции успехов на предстоящих президентских выборах в середине мая этого года.

Президентские выборы пройдут 14 мая.