Мирзиёев пожелал Эрдогану успехов на предстоящих президентских выборах в Турции

- Узбекистан, политика
- 10:17, 03 мая 2023
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CentralAsia (UZ) - Вопросы дальнейшего углубления всеобъемлющих отношений стратегического партнерства и продвижения приоритетных проектов практического взаимодействия были рассмотрены в ходе телефонного разговора президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщила пресс-служба президента РУз, телефонный разговор состоялся 2 мая.
Эрдоган поздравил Мирзиёева с успешным проведением всенародного референдума по конституционной реформе, пожелав братскому народу Узбекистана благополучия, прогресса и процветания.
Он отметил важность скорейшей реализации приоритетных инвестиционных проектов в Узбекистане с участием ведущих компаний Турции.
Обсуждены вопросы подготовки очередного заседания Совета стратегического сотрудничества.
В завершение разговора глава Узбекистана пожелал лидеру Турции успехов на предстоящих президентских выборах в середине мая этого года.
Президентские выборы пройдут 14 мая.