Пограничники Туркменистана задержали афганских туркмен с 60 кг марихуаны, - СМИ

CentralAsia (TM) - На туркмено-афганской границе 21 апреля с 60 килограммами марихуаны (анаши) были задержаны двое граждан Афганистана – этнических туркмен, сообщает источник «Хроники Туркменистана».

Туркменские спецслужбы были информированы о готовящейся переправке партии наркотиков еще 19 апреля и готовили операцию по задержанию.

В 3 часа ночи контрабандисты переправлялись через реку на лодке между афганским районом Шордепе в регионе Балх и селом Келиф Койтендагского этрапа Лебапского велаята.

У туркменского берега их на моторных лодках ожидали военнослужащие Керкинского погранотряда и сотрудники спецподразделения МНБ. После того как были включены прожекторы и прозвучала команда «поднять руки», контрабандисты спрыгнули в воду и попытались уплыть, но были задержаны.

По оперативным данным контрабандистов должно было быть трое. По одной из версий, третий человек остался на афганском берегу, по другой – ему удалось бежать.

Задержанных доставили в отделение МНБ в Керки. После допросов они сообщили данные двух человек, для которых предназначался груз. Позже были задержаны жители Келифа 1968 и 1975 годов рождения, которых допрашивают, чтобы выявить сеть распространителей на туркменской стороне.