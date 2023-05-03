экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Пограничники Туркменистана задержали афганских туркмен с 60 кг марихуаны, - СМИ

CentralAsia (TM) -  На туркмено-афганской границе 21 апреля с 60 килограммами марихуаны (анаши) были задержаны двое граждан Афганистана – этнических туркмен, сообщает источник «Хроники Туркменистана».

Туркменские спецслужбы были информированы о готовящейся переправке партии наркотиков еще 19 апреля и готовили операцию по задержанию.

В 3 часа ночи контрабандисты переправлялись через реку на лодке между афганским районом Шордепе в регионе Балх и селом Келиф Койтендагского этрапа Лебапского велаята.

У туркменского берега их на моторных лодках ожидали военнослужащие Керкинского погранотряда и сотрудники спецподразделения МНБ. После того как были включены прожекторы и прозвучала команда «поднять руки», контрабандисты спрыгнули в воду и попытались уплыть, но были задержаны.

По оперативным данным контрабандистов должно было быть трое. По одной из версий, третий человек остался на афганском берегу, по другой – ему удалось бежать.

Задержанных доставили в отделение МНБ в Керки. После допросов они сообщили данные двух человек, для которых предназначался груз. Позже были задержаны жители Келифа 1968 и 1975 годов рождения, которых допрашивают, чтобы выявить сеть распространителей на туркменской стороне.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com