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За сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции

CentralAsia (CA) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции и пять случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 411 716 случаев КВИ+ и 91 025 случаев КВИ-.

На 3 мая лечение получают 1 142 человека (995 КВИ+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 147 заболевших, пятеро из них – в тяжелом состоянии, еще 995 человек лечатся амбулаторно.

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