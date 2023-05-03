За сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции

CentralAsia (CA) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции и пять случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 411 716 случаев КВИ+ и 91 025 случаев КВИ-.

На 3 мая лечение получают 1 142 человека (995 КВИ+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 147 заболевших, пятеро из них – в тяжелом состоянии, еще 995 человек лечатся амбулаторно.