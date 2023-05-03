За сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции
- Азия и мир, общество
- 11:01, 03 мая 2023
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CentralAsia (CA) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции и пять случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.
Всего подтверждено 1 411 716 случаев КВИ+ и 91 025 случаев КВИ-.
На 3 мая лечение получают 1 142 человека (995 КВИ+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 147 заболевших, пятеро из них – в тяжелом состоянии, еще 995 человек лечатся амбулаторно.
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