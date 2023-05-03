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Индекс свободы прессы: по сравнению с 2021 годом Монголия опустилась на 20 позиций

CentralAsia (MNG) -  Эксперты организации «Репортеры без границ» (RSF) опубликовали ежегодный всемирный индекс свободы прессы.

В докладе организации «Всемирный индекс свободы прессы 2021 года» оценивалась ситуация со свободой прессой в 180 странах и территориях. Исследователи выяснили, что журналистика «полностью заблокирована или испытывает трудности в 73 странах и ограничена в 59 других странах».

Монголия в рейтинге расположилась на 88-й строчке и ухудшила свое положение на 20 позиций по сравнению с 2021 годом. Это ставит ее позади Замбии на африканском континенте.

Монголия, либеральная демократия с начала 1990-х годов, в целом соблюдает принципы свободы и плюрализма СМИ, хотя в ее регулировании по-прежнему отсутствует базовая правовая защита конфиденциальности источников, а несовершенные законы о диффамации поощряют оскорбительные судебные процессы против журналистов, разжигая самоцензуру.

источник: Middle Asian News

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