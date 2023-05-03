Наплыва трудовых мигрантов не будет, - МИД Казахстана о безвизовом режиме с Китаем

CentralAsia (KZ) - Безвизовый режим между Казахстаном и Китаем не даст гражданам стран права на работу за рубежом, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Informburo.kz.

На брифинге для СМИ представитель министерства напомнил, что срок нахождения граждан Казахстана и Китая на территории обеих стран без визы ограничен 30 днями. Для более длительного пребывания гражданам необходимо заранее оформлять визы.

«Безвизовый режим распространяется только на туристические и деловые поездки: заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели. Он не даёт права на работу. Кроме того, будет снята острая проблема по получению казахстанцами водительских виз КНР. Все, кто нарушит миграционный режим, будут наказываться соответствующим образом. Вы можете даже запросить у органов миграционной службы статистику по нарушениям среди граждан КНР с июня прошлого года, когда им был разрешён безвизовый въезд на две недели в Казахстан. По моей информации, там практически нет нарушений миграционного режима», – сказал Айбек Смадияров.

По словам спикера МИД РК, в последнее время в соцсетях и информационном поле очень бурно обсуждается вопрос о взаимном безвизовом режиме. Некоторые казахстанцы даже требуют его отменить, хотя соглашение даже ещё не подписано и не вступило в силу.

Официальный представитель министерства подчеркнул, что огромного наплыва китайских туристов в Казахстане не наблюдается, поэтому все опасения по поводу предстоящего «засилья» граждан КНР в стране беспочвенны.

«Безвизовый режим направлен на увеличение туристского потока, что благоприятно скажется на экономике, поскольку туристы будут тратить деньги в отелях, ресторанах, на транспорте, в культурно-развлекательных учреждениях. Готовность обеих сторон пойти на безвизовый режим – это свидетельство растущего взаимного доверия двух государств», – заявил Айбек Смадияров.

Пока что такой режим, добавил он, Китай планирует установить только с Казахстаном.

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