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Во Мьянме помиловали более 2 тыс. заключенных по политическим статьям в честь дня рождения Будды
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  Военная хунта Мьянмы помиловала 2,1 тыс. заключенных, осужденных в соответствии с законом об уголовной ответственности за поощрение инокомыслия. Амнистию объявили в честь религиозного праздника Весак — дня рождения Будды. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление властей.

Амнистия коснулась 2153 человек. Их арестовали после протестов 2021 года, которые начались после военного переворота в Мьянме. AFP отмечает, что, согласно закону, максимальный срок наказания для них составлял три года. Власти Мьянмы пояснили, что помилование предоставлено ради спокойствия народа и по гуманитарным соображениям.

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