Во Мьянме помиловали более 2 тыс. заключенных по политическим статьям в честь дня рождения Будды
- Азия и мир, общество
- 12:29, 03 мая 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Военная хунта Мьянмы помиловала 2,1 тыс. заключенных, осужденных в соответствии с законом об уголовной ответственности за поощрение инокомыслия. Амнистию объявили в честь религиозного праздника Весак — дня рождения Будды. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление властей.
Амнистия коснулась 2153 человек. Их арестовали после протестов 2021 года, которые начались после военного переворота в Мьянме. AFP отмечает, что, согласно закону, максимальный срок наказания для них составлял три года. Власти Мьянмы пояснили, что помилование предоставлено ради спокойствия народа и по гуманитарным соображениям.
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