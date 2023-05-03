В Узбекистане ко Дню памяти и почестей ветеранам Второй мировой войны выплатят по $1585

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CentralAsia (UZ) - Ко Дню памяти и почестей, который в Узбекистане отмечается 9 мая, власти республики выплатят каждому ветерану Второй мировой войны по 18 млн сумов ($1585). Об этом говорится в указе президента страны Шавката Мирзиёева, опубликованном на сайте УзА.

В документе содержится поручение руководству Ташкента, Каракалпакстана и областей совместно с Министерством обороны и другими ведомствами «обеспечить вручение данного денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной и праздничной обстановке».

В прошлом году правительство Узбекистана выделило ветеранам по 15 млн сумов ($1339 по курсу 2022 года). На тот момент в стране насчитывалось 236 участников Второй мировой войны. Данные за 2023 год найти не удалось.

В Узбекистане 9 мая отмечается как День памяти и почестей.